Обрести профессию бариста или фотохудожника. Как "Анна помогает" выпускникам детских домов

13 июня, четверг, 10:48

Анненкирхе — это и церковь, и общественное пространство. А ещё она дала название благотворительной организации «Анна помогает», которая отмечает здесь свой пятилетний юбилей. Её активисты помогают адаптироваться тем, кто вырос в детских домах. И делают это вполне современными, даже модными способами.

О помощи в социализации, решении бытовых проблем, обучении и трудоустройстве выпускникам из детских домов.

Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург