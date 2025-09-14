Фотография через жестяную банку и проявка плёнки в кофейне. Как связаны фото и благотворительность?

12 сентября, пятница, 11:30

Знали ли вы, что фотографию можно сделать с помощью бумаги и жестяной банки? Необычной технике обучают в новой фото мастерской проекта «Анна помогает». А еще там делают коллажи и рисуют комиксы. Есть место и для обычной фотографии.

Результаты творчества можно увидеть на фотовыставке, приуроченной ко Дню благотворительности.

Подробнее о том, как отметили праздник и, где увидеть красивые фотографии, расскажем.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.