08:20 14 сентября 2025, воскресенье
12 сентября, пятница, 11:30

Фотография через жестяную банку и проявка плёнки в кофейне. Как связаны фото и благотворительность?

Знали ли вы, что фотографию можно сделать с помощью бумаги и жестяной банки? Необычной технике обучают в новой фото мастерской проекта «Анна помогает». А еще там делают коллажи и рисуют комиксы. Есть место и для обычной фотографии.

Результаты творчества можно увидеть на фотовыставке, приуроченной ко Дню благотворительности. 

Подробнее о том, как отметили праздник и, где увидеть красивые фотографии, расскажем.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

