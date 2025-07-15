О силе красоты и благотворительном проекте «Парикмахер добра»

15 июля, вторник, 09:20

Импровизированный салон красоты развернулся в детской больнице Святой Марии Магдалины. Для его юных посетителей визит к парикмахеру – повод для хорошего настроения. Участники проекта «Парикмахер добра» работают в разных социальных учреждениях, принося радость тем, кто сейчас нуждается в поддержке.

Рассказываем о том, как работники индустрии красоты помогают больным выздороветь и решают социальные проблемы.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург