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15 июля, вторник, 09:20

О силе красоты и благотворительном проекте «Парикмахер добра»

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Импровизированный салон красоты развернулся в детской больнице Святой Марии Магдалины. Для его юных посетителей визит к парикмахеру – повод для хорошего настроения. Участники проекта «Парикмахер добра» работают в разных социальных учреждениях, принося радость тем, кто сейчас нуждается в поддержке.

Рассказываем о том, как работники индустрии красоты помогают больным выздороветь и решают социальные проблемы.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 

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