Новое цирковое шоу «Бурлеск», выставка Юрия Васнецова, премьера «Аиды» Джузеппе Верди и работы художников ленинградской школы живописи

Обзор самых интересных событий культурной жизни Санкт-Петербурга.
В Цирке на Фонтанке фееричное шоу "Бурлеск" представляет заслуженный артист России Гия Эрадзе.
В Русском музее открылась выставка ранних работ Юрия Васнецова к 125-летию художника.
Мариинский театр подготовил премьеру оперы Джузеппе Верди "Аида" в постановке итальянского режиссёра Джанкарло дель Монако.
В галерее "Общество поощрения художеств" открылась выставка современных художников, продолжающих традиции ленинградской школы живописи.
Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург