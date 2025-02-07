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07 февраля, пятница, 10:11

Новое цирковое шоу «Бурлеск», выставка Юрия Васнецова, премьера «Аиды» Джузеппе Верди и работы художников ленинградской школы живописи

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Обзор самых интересных событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

В Цирке на Фонтанке фееричное шоу "Бурлеск" представляет заслуженный артист России Гия Эрадзе.

В Русском музее открылась выставка ранних работ Юрия Васнецова к 125-летию художника.

Мариинский театр подготовил премьеру оперы Джузеппе Верди "Аида" в постановке итальянского режиссёра Джанкарло дель Монако.

В галерее "Общество поощрения художеств" открылась выставка современных художников, продолжающих традиции ленинградской школы живописи.

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

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