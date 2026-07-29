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28 июля, вторник, 12:00

Модный показ, в котором коллекции одежды получили поэтическое звучание

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Поэзия встречается с модой и добавляет ей красок. Кажется, именно Петербург лучше других городов подходит для такого творческого эксперимента, который показали на первом межнациональном фестивале «Поэзия моды».

Задача поэтов и чтецов, которые выходили на сцену, - задать характер модели. Поэты знакомились с коллекциями заранее и подбирали стихотворения под конкретные образы. За результатами эксперимента наблюдала наша съемочная группа.

Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Алина Галанцева. Первый канал, Санкт-Петербург

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