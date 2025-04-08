Авангардная мода. На подиуме – работы молодых дизайнеров

08 апреля, вторник, 10:50

Модный показ как точка притяжения, где на одной площадке встречаются дизайнеры, модели, фотографы, инфлюенсеры и другие представители фэшн-индустрии. Ставка, конечно, на молодых дизайнеров: их идеи свежи, и подход к созданию одежды нетривиален.

В показе участвуют 15 молодых брендов, которые уже нашли свою аудиторию и закрепили своё место на фэшн-рынке. Наша съёмочная группа изучила новые коллекции.

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург