Первый канал
Санкт-Петербург
18:34 08 апреля 2025, вторник
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08 апреля, вторник, 10:50

Авангардная мода. На подиуме – работы молодых дизайнеров

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Модный показ как точка притяжения, где на одной площадке встречаются дизайнеры, модели, фотографы, инфлюенсеры и другие представители фэшн-индустрии. Ставка, конечно, на молодых дизайнеров: их идеи свежи, и подход к созданию одежды нетривиален.

В показе участвуют 15 молодых брендов, которые уже нашли свою аудиторию и закрепили своё место на фэшн-рынке. Наша съёмочная группа изучила новые коллекции.

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

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