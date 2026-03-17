История одной книги: иллюстрации Бориса Григорьева к «Братьям Карамазовым»

Мечта художника Бориса Григорьева сбылась спустя сто лет. Алёша, Иван и Дмитрий Карамазовы, Грушенька, старец Зосима – известные всем персонажи знаменитого романа Ф.М. Достоевского – оживают на страницах нового художественного издания.

При жизни Бориса Григорьева "Братья Карамазовы" с его иллюстрациями так и не были изданы. В Музее Фаберже осуществили проект, и серия работ, которой художник посвятил долгие годы, наконец увидела свет.

