Билибин в Ивангороде. О Художественном музее, открывшемся после реставрации

21 октября, среда, 11:40

Коллекция живописи, рисунков и вещей, связанных с историей Ивана Билибина, хранится именно здесь. Это произошло благодаря приёмному сыну художника — Мстиславу Потоцкому, который в 1980-м передал семейный архив местным хранителям.

Ивангород с крепостью и Художественным музеем – одна из самых труднодоступных туристических локаций Ленинградской области. Чтобы сюда попасть, нужно заранее оформить разрешение на въезд: приграничная зона. Но оно того стоит! Здесь можно не только увидеть обновленную выставку "Билибин в Ивангороде", но и узнать ответ на вопрос, что же связывало знаменитого иллюстратора сказок с этим местом.

Подробности – Виктория Фёдорова, Данила Суляев, Алла Васильева, Алина Галанцева. Первый канал, Санкт-Петербург