Поколение Миллениум: как реализовать свои возможности в двадцать с небольшим

26 февраля, понедельник, 14:21

Их объединяет стремление творить и делиться своим талантом. Им нет еще и тридцати лет, творческие способности самые разнообразные. Молодые петербуржцы, которые добились на своем творческом пути немалых заслуг, удостоены премии Правительства города. Из пятидесяти шести кандидатов – пятнадцать стали лауреатами.

Героиня известного фильма «Москва слезам не верит» говорила, что в сорок лет жизнь только начинается. Но согласно научным исследованиям, десятилетие от двадцати до тридцати является определяющим для всей дальнейшей судьбы. Это время, когда молодые люди могут многого добиться или наломать много дров. А могут упустить возможность сделать и первое и второе. По этому поводу художник Никита Могилевцев самоироничен.

Никита Могилевцев, Художник:

"Подождем до 30 лет. Посмотрим. У меня еще есть запас..."

Никита еще и весьма скромен. В свои 27 лет он является членом Петербургского отделения Союза Художников России. Окончил Академию Художеств, сейчас там же учится в Аспирантуре. Преподает и при этом много творит. Охота, рыбалка, дружеская пирушка – сюжеты его вполне «мужских» картин.

Никита Могилевцев, Художник:

"Я рисую, что мне нравится. Я люблю рыбалку, я люблю природу. Я рисую про это. Я рисую про дружбу людей. Я стараюсь делать картины, которые вызывают светлые чувства. Неважно: радость, печаль, спокойствие. Они должны быть светлыми. Много мрачного сейчас, хочется немного светленького впустить.."

Молодежную премию Правительсва Петербурга за достижения в области изобразительного творчества Никита Могилевцев получил за персональную выставку «Моменты радости».

Никита Могилевцев, Художник:

"Работой это не назвать. Мне кажется, что работа - это то, на что ходишь через силу. А я получаю удовольствие..."

За эту роль Снегурочки актриса театра "Зазеркалье" Ольга Васильева четыре года назад была удостоена высшей театральной премии Петербурга «Золотой Софит». Артистка подтверждает еще одну гипотезу ученых, что поколение двадцатилетних невероятно трудоспособно. Ольга сейчас занята в десятках спектаклей, как в своем театре, так и в других. Многие до сих пор удивляются, признается актриса, как в простой семье из Пикалево (мама тренер по плаванию, а папа рабочий на заводе) смогли разглядеть вокальный талант дочери. У нее колоратурное сопрано.

Ольга Васильева, Актриса детского музыкального театра «Зазеркалье»:

"Трудолюбие, развитие, заинтересованность во всем. И, конечно же, постоянно занятия..."

Голос и актерский талант Ольги Васильевой оценен молодежной премией Правительства Петербурга в номинации «За достижения в области сценического творчества».

Ольга Васильева, Актриса детского музыкального театра «Зазеркалье»:

"Конечно, почетно. Но я к этому спокойно отношусь. Для меня это большая гордость, для моей семьи, для театра. Для всех людей, которые со мной общаются. Это здорово. Это признание. И это самое главное..."

Признания и премии Правительства Петербурга в области музыкального творчества удостоен композитор Артур Зобнин. На трех дисках он собрал «Антологию музыки молодых композиторов России», большинству из которых двадцать лет. При отборе возраст, конечно, имел значение, говорит Артур, но еще большее значение имели качество музыки и отношение к тому или иному сочинению коллективов, которые эту музыку записывали.

Артур Зобнин, Композитор:

"Композиторов всегда было достаточно много, но среди них ярких фигур оказывалось недостаточно много. Та же ситуация и сейчас. Единственное, что мы не имеем возможности смотреть ретроспективно. Мы не можем в полной мере сказать, какая фигура будет столь же важна для потомков как Чайковский или, скажем, Шостакович..."

Артур Зобнин, пожалуй, яркий представитель поколения Миллениум. Его жизнь связана и с музыкой, и с технологиями. Свои партитуры он создает на компьютере. А то, что он и его коллектив "МолотАнсамбль" исполняют, называется современной академической музыкой.

Артур Зобнин, Композитор:

"Я предпочитаю определение новая музыка. Но так или иначе, эта музыка связана многими пластами с той самой классической традицией..."

Молодежную премию Правительства Петербурга, которую получил Артур, он намерен потратить на реализацию своих проектов. Собственно, так хотят поступить все лауреаты.

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.