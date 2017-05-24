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24 мая, среда, 16:20

Косплей как вид современного досуга

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Комиксы и графические романы уже давно стали отдельным направлением современной литературы, ну а косплей в нашей стране постепенно превращается в настоящую индустрию и часть молодежной субкультуры.

Фестиваль кино, научной фантастики, фэнтэзи и компьютерных игр в очередной раз прошел в Петербурге. Изначально американская идея очень быстро нашла своих последователей в нашей  стране. Тематические стенды по известным компьютерным играм, жанровые декорации по нашумевшим кинопремьерам и, конечно, косплей. В переводе с английского это костюмированная игра. На деле же это целый процесс самостоятельного изготовления костюма из любимого фильма или игры, а затем представление его на публике.   

Дина Петухова пару лет назад на таком же фестивале познакомилась с единомышленниками, и сегодня они работают одной командой. Их герои из голливудской постановки «Алисы в стране чудес» дополняют друг друга и похожи на своих экранных персонажей с точностью до последней заколки. 

Театр праздников «Miracles», участник фестиваля: "Мы смотрим картинки, фильмы по 100-200 раз. Просматриваем каждую деталь, мелочь. Мы целой командой разрабатываем образ, и получается очень и очень детализировано. уже в процессе рождаются какие-то идеи, сцены из фильмов. Мы используем спец. эффекты, иллюзионные – можно взять какой-нибудь огонек, съесть его… Вот!"

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Дарья Варновская. Александр Высоких. Первый канал, Петрубург. 

 
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Косплей как вид современного досуга

Косплей как вид современного досуга

Комиксы и графические романы уже давно стали отдельным направлением современной литературы, ну а косплей в нашей стране постепенно превращается в настоящую индустрию и часть молодежной субкультуры.

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