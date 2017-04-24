15:30 24 апреля, понедельник
RSS В избранное
24 апреля, понедельник, 12:03

В Петербурге прошел национальный день донора

Версия для печати

20 апреля в России отмечается национальный день донора. Именно в этот день 185 лет назад в Петербурге, впервые в нашей стране было проведено успешное переливание крови от человека к человеку. Какова ситуация с донорством на берегах Невы сегодня, разбирался Первый канал. Доброе утро.

В Петербурге на тысячу человек приходится чуть больше 22 доноров. Эти цифры позволяют говорить о том, что ситуация с кровью в больницах города благополучная, хотя 10 лет назад все было совсем по-другому. Станислав Давыдов был одним из тех, кто в 2008 году учредил общественную организацию «Фонд доноров».

Станислав Давыдов, специалист по пропаганде донорства городской станции переливания крови, почетный донор РФ: "Ситуация была плачевная, потому что мы с нашими коллегами в медицине фактически распределяли, кому мы сегодня будем помогать, роженице или пострадавшему в результате ДТП. Чтобы в этой катастрофе не оказаться вновь, мы должны заботиться о том, чтобы донорство было кадровым, активным и преимущественно молодежным".

Ежегодно в Петербурге проводится более трехсот массовых акций по сбору крови и привлечению новых доноров. Большинство из них направлено на молодежь. Не стало исключением и 20 апреля, когда Малая Cадовая улица нашего города превратилась в улицу добра и все прохожие могли убедиться, что стать супергероем и спасти жизнь другому человеку может любой из них. 

Игорь Долгополов, член общественной организации «Фонд доноров»: "Основная наша цель это, конечно, молодежь, но кровь не имеет возраста и стать донором можно и в 60 и в 70 лет. То же самое и с костным мозгом, поэтому спасти человека может любой и старик и молодой".

Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Дарья Варновская. Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
Гатчина как крупнейший российский центр ядерной
18 апреля, 12:51

Гатчина как крупнейший российский центр ядерной

Профилактика ВИЧ среди женщин: что необходимо
29 марта, 13:07

Профилактика ВИЧ среди женщин: что необходимо

Праздник помощи: Благотворительный фонд "Адвита"
28 марта, 12:19

Праздник помощи: Благотворительный фонд "Адвита"

Тема недели

Популярное
21 апреля, 14:20
"Русский Гамлет" в новом рождении

"Русский Гамлет" в новом рождении

Павел I в филигранной хореографии Бориса Эйфмана. Премьера новой версии балета "Русский Гамлет".
18 апреля, 11:33
Близнецы-аниматоры и их роль в отечественной мультипликации

Близнецы-аниматоры и их роль в отечественной

Мультфильмов для аудитории от 3-х до 5ти лет в России почти нет. С рождением "Малышариков" у малышей и их родителей появились круглые симпатичные помощники.

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72