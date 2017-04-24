В Петербурге прошел национальный день донора

24 апреля, понедельник, 12:03

20 апреля в России отмечается национальный день донора. Именно в этот день 185 лет назад в Петербурге, впервые в нашей стране было проведено успешное переливание крови от человека к человеку. Какова ситуация с донорством на берегах Невы сегодня, разбирался Первый канал. Доброе утро.

В Петербурге на тысячу человек приходится чуть больше 22 доноров. Эти цифры позволяют говорить о том, что ситуация с кровью в больницах города благополучная, хотя 10 лет назад все было совсем по-другому. Станислав Давыдов был одним из тех, кто в 2008 году учредил общественную организацию «Фонд доноров».

Станислав Давыдов, специалист по пропаганде донорства городской станции переливания крови, почетный донор РФ: "Ситуация была плачевная, потому что мы с нашими коллегами в медицине фактически распределяли, кому мы сегодня будем помогать, роженице или пострадавшему в результате ДТП. Чтобы в этой катастрофе не оказаться вновь, мы должны заботиться о том, чтобы донорство было кадровым, активным и преимущественно молодежным".

Ежегодно в Петербурге проводится более трехсот массовых акций по сбору крови и привлечению новых доноров. Большинство из них направлено на молодежь. Не стало исключением и 20 апреля, когда Малая Cадовая улица нашего города превратилась в улицу добра и все прохожие могли убедиться, что стать супергероем и спасти жизнь другому человеку может любой из них.

Игорь Долгополов, член общественной организации «Фонд доноров»: "Основная наша цель это, конечно, молодежь, но кровь не имеет возраста и стать донором можно и в 60 и в 70 лет. То же самое и с костным мозгом, поэтому спасти человека может любой и старик и молодой".

Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Дарья Варновская. Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.