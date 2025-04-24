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23 апреля, среда, 08:40

Донорские династии. О семейных традициях - спасать жизни

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Больно, вредно для здоровья, отнимает много времени - самые распространённые мифы о донорстве. Они развеиваются, даже если просто посмотреть на то, как проходит сама процедура. Не зря выездные пункты сдачи крови работают каждый день в течение всего года.

Почему с развитием медицины донорство не только не теряет своей актуальности, но и становится всё более востребованным, и как появляются целые донорские династии, расскажем в нашем репортаже.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

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