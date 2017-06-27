Бои роботов, гонки дронов и лекции в формате "просто о сложном" - фестиваль Гик Пикник популяризирует науку

Крупнейший фестиваль о технологиях, науке и искусстве в очередной раз прошел в Санкт-Петербурге. С каждым годом увеличивается не только количество его посетителей, но и спектр, затрагиваемых тем. В некоторых из них попытался разобраться Первый канал.
Впервые фестиваль Гик Пикник прошел 6 лет назад в Петербурге. С тех пор он несколько раз менял место своего проведения, расширял формат, основал свои филиалы в Москве и даже в Иерусалиме, но суть оставалась неизменной – на этом мероприятии можно найти все самое современное и сумасбродное в области техники и технологии.
Николай Горелый, идеолог, организатор фестиваля «Geek Picnic»: "Это популяризация науки, это не научная конференция, где очень профессиональные вещи обсуждаются. Напротив, это возможность простым языком объяснить сложные вещи, и цель Гик пикника – создать такую атмосферу, в которой сложные вещи объясняются для широкой аудитории и люди могут вдохновиться современными достижениями в области технологии и науки".
На каждый фестиваль приглашают видных мировых ученых с лекциями. В этом году Ричард Докинз – английский эволюционный биолог собрал в Пулковском парке несколько тысяч слушающих. Впрочем, на Гик Пикнике найти интересные лекции в формате «просто о сложном» не составляет труда.
Станислав Дробышевский – антрополог, но об эволюции человека и его современном состоянии, он рассказывает с шутками и на языке, понятном, даже школьникам.
Станислав Дробышевский, лектор, антрополог, к.б.н., доцент кафедры антропологии МГУ: "Меня уже много раз критиковали, что я очень уж сильно все это упрощаю и слишком разухабисто это рассказываю, а надо бы как-то посуше, поученее и помудренее с графиками и цифрами. Есть другие люди, которые говорят, сколько можно уже графики и цифры, надо как-то повеселее – жги еще".
Главной новинкой фестиваля в этом году стали настоящие бои роботов. Стокилограммовые металлические машины стремятся на закрытом ринге уничтожить друг друга – выглядит очень эффектно.
Анна Демидова – продюсер проекта «Бронебот: бои роботов»: "Вообще этому формату уже больше 15 лет во всем мире, у нас только третий год он развивается, но российские инженеры показывают себя с лучшей стороны и в Китае, и в Англии и по всему миру. Это настоящие брутальные бои, инженеры собирают стокилограммовых машины, которые могут подбрасывать стиральные машины, холодильники и другую крупную бытовую технику на высоту 5-7 метров".
Для нашей страны подобный вид соревнований пока в новинку, но судя по количеству зрителей и результатам, которые показывают российские команды на международном уровне – не далек тот день, когда бои роботов обретут статус официального спорта. Пока же это отдушина для «мастеров-самоделкиных». Готовых рецептов, как создать эффективного стокилограммового робота, который выдержит бой на арене - не существует. Поэтому в таких соревнованиях инженерная мысль должна работать на все 100%.
Команда «Большой брат»: "Я считаю, что это инженерный спорт. Спорт между инженерами, здесь надо не только свою задумку реализовать, но потом еще ею и управлять. Ну и множество задач сопутствующих решать".
Еще один вид современного технологического спорта – гонки дронов. Управлять квадрокоптерами –пробовали многие, а вот управлять квадрокопетрами на специальной гоночной трассе на скорости больше 100 километров в час – это уже искусство. Гик пикник – это не только современные технологии. Фестиваль собирает всевозможных увлеченных людей, будь то косплееры или стимпанкеры. Впрочем, и те и другие делают костюмы и приспособления своими руками. Здесь также не существует готовых рецептов – и как ты воплотишь свою фантазию, зависит только от тебя.
Федор Zero Баринов, руководитель Steam punk сообщества: "Это фантастика под старину, под 19 век. Вот Жюль Верн, Герберт Уэллс, Алексей Толстой, все, что мы читали в детстве – это предтечи вот такого стиля фантастики. Это про то, как выглядел бы мир, если бы паровые технологии и механика они развивались бы вместо бензиновых двигателей".
Описать и рассказать обо всем, что происходило в рамках фестиваля – невозможно, попросту не хватит времени. Чтобы понять, что такое Гик Пикник – стоит посетить его лично.
Тимур Мамонов, Александр Дружинин, Дарья Варновская. Александр Высоких. Первый канал, Петербург.