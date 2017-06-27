Бои роботов, гонки дронов и лекции в формате "просто о сложном" - фестиваль Гик Пикник популяризирует науку

Станислав Дробышевский – антрополог, но об эволюции человека и его современном состоянии, он рассказывает с шутками и на языке, понятном, даже школьникам.

Станислав Дробышевский, лектор, антрополог, к.б.н., доцент кафедры антропологии МГУ: "Меня уже много раз критиковали, что я очень уж сильно все это упрощаю и слишком разухабисто это рассказываю, а надо бы как-то посуше, поученее и помудренее с графиками и цифрами. Есть другие люди, которые говорят, сколько можно уже графики и цифры, надо как-то повеселее – жги еще".

Главной новинкой фестиваля в этом году стали настоящие бои роботов. Стокилограммовые металлические машины стремятся на закрытом ринге уничтожить друг друга – выглядит очень эффектно.

Анна Демидова – продюсер проекта «Бронебот: бои роботов»: "Вообще этому формату уже больше 15 лет во всем мире, у нас только третий год он развивается, но российские инженеры показывают себя с лучшей стороны и в Китае, и в Англии и по всему миру. Это настоящие брутальные бои, инженеры собирают стокилограммовых машины, которые могут подбрасывать стиральные машины, холодильники и другую крупную бытовую технику на высоту 5-7 метров".

Для нашей страны подобный вид соревнований пока в новинку, но судя по количеству зрителей и результатам, которые показывают российские команды на международном уровне – не далек тот день, когда бои роботов обретут статус официального спорта. Пока же это отдушина для «мастеров-самоделкиных». Готовых рецептов, как создать эффективного стокилограммового робота, который выдержит бой на арене - не существует. Поэтому в таких соревнованиях инженерная мысль должна работать на все 100%.

Команда «Большой брат»: "Я считаю, что это инженерный спорт. Спорт между инженерами, здесь надо не только свою задумку реализовать, но потом еще ею и управлять. Ну и множество задач сопутствующих решать".

Еще один вид современного технологического спорта – гонки дронов. Управлять квадрокоптерами –пробовали многие, а вот управлять квадрокопетрами на специальной гоночной трассе на скорости больше 100 километров в час – это уже искусство. Гик пикник – это не только современные технологии. Фестиваль собирает всевозможных увлеченных людей, будь то косплееры или стимпанкеры. Впрочем, и те и другие делают костюмы и приспособления своими руками. Здесь также не существует готовых рецептов – и как ты воплотишь свою фантазию, зависит только от тебя.

Федор Zero Баринов, руководитель Steam punk сообщества: "Это фантастика под старину, под 19 век. Вот Жюль Верн, Герберт Уэллс, Алексей Толстой, все, что мы читали в детстве – это предтечи вот такого стиля фантастики. Это про то, как выглядел бы мир, если бы паровые технологии и механика они развивались бы вместо бензиновых двигателей".

Описать и рассказать обо всем, что происходило в рамках фестиваля – невозможно, попросту не хватит времени. Чтобы понять, что такое Гик Пикник – стоит посетить его лично.

Тимур Мамонов, Александр Дружинин, Дарья Варновская. Александр Высоких. Первый канал, Петербург.