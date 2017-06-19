Карьера молодых: как правильно выбрать работу и реализовать себя в трудовой деятельности?

В Петербурге уже в шестой раз прошел молодежный карьерный форум – уникальное событие на котором любой школьник или студент Северной столицы мог не только найти себе работу или протестировать свои профессиональные навыки, но и расширить знания о предпринимательстве, а, может быть, и найти идею для собственного стартапа.
На минувших выходных в Петропавловской крепости были разбиты большие шатры, в которых молодым петербуржцам рассказывали о том, что такое работа, и как правильно ее для себя выбирать. Помимо биржи труда или ярмарок вакансий появляются новые формы работы с молодежью.
Дмитрий Чернейко, председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга: " Мы пытаемся объяснить тем, кто сюда пришел не на словах, а на деле, через практику, через тренинги, что такое работа, как себя найти в мире работы и вообще куда дальше стремиться. Здесь будет 5-6 тысяч человек, вроде бы немного, но дальше такие же услуги можно будет получать в центрах занятости населения".
Карьерный форум был рассчитан на самый широкий молодежный спектр, начиная от выпускников школ. Однако, не секрет, что заработать деньги собственным трудом можно, начиная с 14 лет. С каждым годом количество школьников, стремящихся трудоустроиться во время летних каникул, постоянно растет. Подавляющее число рабочих мест в Петербурге предоставляет городская служба занятости. Вот только для работодателей это больше социальная нагрузка, потому в многомиллионном городе работающих школьников всего несколько сотен.
Елена Богачева, директор центра трудовой занятости Ассоциации ГАООРДИ: "Спроса очень много, и желающих трудоустроиться, особенно в этом году очень много среди детей. Поэтому рабочих мест не хватает."
Вот в этой библиотеке в Озерках, проект трудоустройства школьников существует уже второй год. Помимо реальной помощи, которую подростки оказывают своим посильным трудом в библиотечных залах и фондах, здесь отметили еще одно преимущество.
Елизавета Эдвардс, заведующая центральной районной библиотекой в Озерках: " Проект дал совершенно замечательные результаты, помимо того, что были трудоустроены дети, приток молодых читателей в библиотеку увеличился почти на 20% за лето".
Однако вернемся к вопросу серьезной работы. Большинству работодателей нужны сотрудники уже с опытом и стажем трудовой деятельности. Именно поэтому еще на студенческой скамье многие озадачиваются вопросами практики и стажировки. Анастасия – будущий логист, студент 3-го курса. Попав на практику в одну из крупнейших интернет-компаний города, она уже задумывается, а не остаться ли здесь на дальнейшую стажировку.
Анастасия Лобко, практикант: "Это довольно интересно, я считаю, что любой логист, который в офисе работает, должен пройти все с низов. Потому что невозможно управлять компанией, когда ты не знаешь, как она работает изнутри".
Сами компании также стремятся найти своих будущих сотрудников еще на периоде обучения, ведь за несколько лет их можно полностью подготовить к специфике работы.
Дарья Беляева, директор по персоналу: "На практику, как правило, студента направляет ВУЗ, иногда они сами к нам приходят. Практика проходит в зависимости от регламентации ВУЗа от недели до месяца. Стажировка, это когда ребята практически приходят к нам на работу. Они первые три месяца пробуют себя в профессии, которая с практической точки зрения им неизвестна".
На прошедшем молодежном карьерном форуме большое внимание было уделено профориентации. Сегодня в каждом районе Петербурга в центрах занятости населения можно пройти комплексное тестирование и получить консультацию по его результатам. Дело в том, что сегодня вопрос выбора профессии стоит совершенно по-другому, чем пять или 10 лет назад.
Людмила Колдунова, начальник отдела профессионального обучения , профессиональной ориентации и психологической поддержки населения Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга: "Во-первых, сейчас нет такого, что человек получает один раз образование на всю жизнь и может работать спокойно. Сейчас идет речь об образовании в течение всей жизни. Сейчас границы между некоторыми профессиями они размываются".
Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Дарья Варновская, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.