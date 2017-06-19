Карьера молодых: как правильно выбрать работу и реализовать себя в трудовой деятельности?

19 июня, понедельник, 12:39

В Петербурге уже в шестой раз прошел молодежный карьерный форум – уникальное событие на котором любой школьник или студент Северной столицы мог не только найти себе работу или протестировать свои профессиональные навыки, но и расширить знания о предпринимательстве, а, может быть, и найти идею для собственного стартапа.

На минувших выходных в Петропавловской крепости были разбиты большие шатры, в которых молодым петербуржцам рассказывали о том, что такое работа, и как правильно ее для себя выбирать. Помимо биржи труда или ярмарок вакансий появляются новые формы работы с молодежью.

Дмитрий Чернейко, председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга: " Мы пытаемся объяснить тем, кто сюда пришел не на словах, а на деле, через практику, через тренинги, что такое работа, как себя найти в мире работы и вообще куда дальше стремиться. Здесь будет 5-6 тысяч человек, вроде бы немного, но дальше такие же услуги можно будет получать в центрах занятости населения".