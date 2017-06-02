01 июня, четверг, 14:53

О феномене Виктора Цоя до сих пор спорят и убеленные сединами музыковеды и фанаты-тинейджеры. Однозначного ответа не могут дать даже близкие друзья Виктора. С момента гибели певца прошло больше двадцати пяти лет. Но память о нем жива, его песни поют те, кто родился, когда певца уже не стало. Кстати, в этом году Виктору Цою исполнилось бы 55 лет.

Памяти Виктора Цоя. В Петербурге впервые прошел детский музыкальный конкурс «Звезда по имени Солнце». Дети и подростки исполняли кавер-версии на песни Виктора Цоя, делали новые аранжировки и не боялись показать жюри смелые авторские произведения. Организаторы - педагоги центра детского технического творчествам «Охта» – не ожидали, что обычный районный конкурс сразу приобретет международные масштабы.

Анастасия Кузьмина, Организатор конкурса:

"Изначально мы планировали, что он будет районного масштаба, но пришло больше 20 заявок из разных городов и даже из Армении..."

Эту любительскую видеозапись Алина Старченко прислала в адрес жюри конкурса. Она и стала бесспорным победителем в номинации «Лучший кавер на песню Виктора Цоя». С творчеством певца она знакома практически с рождения. Алина призналась, что в песнях Цоя поется о понятных ей чувствах и переживаниях.

Алина Старченко, Победитель конкурса:

"Все строки рано или поздно становятся девизом жизни и в какой-то определенный промежуток времени ты начинаешь жить с ними и понимаешь, что так оно и есть."

Время идет,, и сегодня молодежь имеет пристрастия к несколько другой музыке. Детский рэп-коллектив по-своему взглянул на творчество Виктора Цоя. И на конкурсе выиграл в номинации «Лучшая аранжировка». Конечно, не было цели состязаться с песнями Виктора Цоя, признаются юные исполнители. Это дань уважения и собственный взгляд на творчество Цоя.

Никита Быстрых, Педагог дополнительного образования:

"В оригинале - "Странная сказка". А я им рассказал, что интерпретация будет с телефоном. Люди сейчас, в век высоких технологий, даже в метро все в телефонах, с гаджетами. И элементарно не замечают друг друга и все, что происходит вокруг. И смысл был именно такой."

Дарья Давиденко на конкурсе победила в номинации «Авторское произведение, посвященное Виктору Цою». И награда – запись этого трека в профессиональной студии. Кстати, именно здесь сам Виктор Цой записывал свои первые альбомы. Эту студию в центре технического творчества специально возродили для детей. Музыкант, продюсер, радиоведущий Алексей Рыбин вместе с Виктором Цоем в 1981 году основал легендарную группу «Кино». Спустя тридцать пять лет он зашел в эту студию, где и создавались первые хиты группы.

Алексей Рыбин, Друг Виктора Цоя:

"Главное у Вити - это его песни. Все говорят, что это фигура, легенда, характер. Но никто его характер не знает, кто выстраивает легенду, с ним лично не знаком. И поэтому какой был характер и легенда – это все слова. А самое главное песни. И любят его за песни."



Игорь Цыжонов. Олег Подъячев. Татьяна Осипова и Александр Высоких. Первый канал. Петербург.