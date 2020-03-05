"Земля Калевалы" - о самых ярких туристических и творческих проектах Карелии

05 марта, четверг, 15:26

Познакомить петербуржцев с героями Карело-Финского эпоса, культурой и достопримечательностями региона - идея фестиваля «Земля Калевалы». Рускеала, Валаам, Кижи известны далеко за пределами республики, и на карте интересных мест появляются новые самобытные объекты. О самых ярких туристических и творческих проектах Карелии - в репортаже на Первом канале.

Священник Виктор Ружинский приехал на фестиваль из поселка Севастьяново на Карельском перешейке, как финалист номинации "Этнообъект". В церковь Каукола, где он служит настоятелем, недавно потянулись потоки туристов. История яркая: 10 лет назад храм лежал в руинах. И был восстановлен силами лютеранского пастора и волонтёров. Церковь в свое время была одной из самых больших в Финляндии. Потом стала самой большой птицефабрикой в Ленинградской области. Сейчас - это единственная действующая кирха в округе.

Виктор Ружинский, Настоятель Евангелическо-лютеранского прихода Святого Иоанна "Каукола":

"Храм является памятником истории и культуры, и хотелось бы, чтобы не силами волонтёров он был восстановлен, а стал объектом публичного внимания."

В этом году Карелия отмечает свой столетний юбилей. В честь круглой даты был дан полуденный выстрел из пушки в Петропавловской крепости. Среди зрителей - Антон Юшко, сотрудник Русского географического общества и член жюри фестиваля. В этом году впечатлён растущей популярностью горного парка Рускеала. За прошедший год в нем побывали 350 тысяч туристов - это больше чем на Валааме и острове Кижи.

Антон Юшко, Председатель комиссии экоэффективного туризма Ленинградского областного отделения Русского географического общества:

"Один из главных наших призеров - ретро-поезд "Рускеальский экспресс" - единственный в России постоянно действующий ретро-поезд, курсирует между Сортавала и парком Рускеала. Это и арт объект, и арт проект, и маршрут – у нас была проблема, в какую номинацию поместить."

Кирилл Огнев - победитель конкурса фотографии. Свой лучший снимок он сделал в исторической деревне Кинерма.

Кирилл Огнев, Фотограф:

"Она имеет такую интересную архитектуру… потянулись кинематографисты, в прошлом году Никита Михалков снимал один из фильмов."

За 14 лет фестиваль вырос и в этом году собрал рекордное количество участников – почти три тысячи человек из разных регионов и стран. Но идея осталась неизменной: популяризировать Карелию и ее фольклор.

Владимир Головачёв, Автор и руководитель фестиваля "Земля Калевалы":

"Вы знаете, что сейчас Калевала входит в сто рекомендуемых книг для прочтения школьникам, и мы стараемся по-новому взглянуть на эпос: у нас и мастер-классы, и выступления."

В спектакле детского театра "Кулкусет" сюжет эпоса пересказывается в доступной для школьников форме. Эта сцена посвящена мельнице Сампо – карельскому аналогу скатерти-самобранки или рога изобилия.

Наталья Каширина, Художественный руководитель фольклорно-хореографического ансамбля "Kulkuset":

"Мы постарались выбрать сюжеты как земля рождаетеся, как рождается кантеле..."

Фольклорный ансамбль "Тойве" тоже использует фрагменты из эпоса - и начинает свои выступления с руны о рождении мира.

Марина Ноженко, Участница ансамбля народной музыки "Toive", сотрудница музея-заповедника "Кижи":

"Она очень торжественная и открывает для нашего зрителя мир традиционной культуры Карелии..."

Участница ансамбля Марина Ноженко зимой живет в Петрозаводске, а во время туристического сезона на острове Кижи работает в музее-заповеднике. Этим летом у них грядёт большое событие – открытие знаменитого на весь мир храма Преображения Господня после долгой реставрации.

На остров Кижи приезжают туристы со всего света: деревянный храм Преображения Господня - узнаваемый символ России за рубежом. Сюжеты и герои "Калевалы", может быть, менее узнаваемы – но есть мнение, что частичка карельской культуры живет в сердце каждого петербуржца, благодаря земле, на которой мы живем.

Алексей Шувалов, Резчик по дереву:

"Помимо Калевалы, признаки культуры есть не только в книжках, они и в людях есть, Калевала внутри нас..."

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Татьяна Осипова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург