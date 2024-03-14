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12 марта, вторник, 10:11

Ближняя Карелия. Вдохновлённые эпосом «Калевала»

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Этнофестиваль «Земля Калевалы» уже 18 лет собирает любителей культуры Карелии, ища в народных традициях и эпосе вдохновение. Рощинский образовательный центр стал одной из площадок фестиваля, а в горном парке «Рускеала» художники под руководством Василия Ануфриева создали ледовые скульптуры по мотивам эпоса «Калевала».

Творчество людей, которые впервые попадают в Карелию, которые не родились там, особенно интересно. Можно увидеть, как Карелия вдруг открывается им туманными рассветами, волшебными островами, личным опытом путешествий.

О том, как культура Карелии и Карельского перешейка проникает в повседневность, – в нашем репортаже.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

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