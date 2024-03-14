Ближняя Карелия. Вдохновлённые эпосом «Калевала»

12 марта, вторник, 10:11

Этнофестиваль «Земля Калевалы» уже 18 лет собирает любителей культуры Карелии, ища в народных традициях и эпосе вдохновение. Рощинский образовательный центр стал одной из площадок фестиваля, а в горном парке «Рускеала» художники под руководством Василия Ануфриева создали ледовые скульптуры по мотивам эпоса «Калевала».

Творчество людей, которые впервые попадают в Карелию, которые не родились там, особенно интересно. Можно увидеть, как Карелия вдруг открывается им туманными рассветами, волшебными островами, личным опытом путешествий.

О том, как культура Карелии и Карельского перешейка проникает в повседневность, – в нашем репортаже.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.