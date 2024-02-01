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01 февраля, четверг, 10:58

«Вся жизнь изменилась». В каких условиях жили вузы блокадного Ленинграда и как они приближали Победу

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Отпраздновать получение дипломов выпускники 1941-го не успели. 500 студентов и 50 преподавателей экономического университета ушли на фронт сразу, в первые дни войны.

Преподавателей, которые остались в тылу, распределили по предприятиям в зависимости от специальности. Но вместе с ними работать отправились и действующие студенты, трудились на заводах – неделя через неделю.

Но и лекции продолжались. Стены зданий Санкт-Петербургского государственного экономического университета хранят десятки попаданий снарядов, а в музее учебного заведения сохранились сотни свидетельств событий блокадного города.

Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург

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