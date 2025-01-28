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1tvspb.ru
28 января, вторник, 12:21

Как отмечают Татьянин день современные студенты?

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Согласно студенческой примете, в Татьянин день нужно нарисовать в правом верхнем углу последней страницы зачётной книжки маленький домик с трубой. Из трубы должен идти дым, и чем длиннее линия, тем легче будет сессия.

В Санкт-Петербургском государственном экономическом университете решили на один день легализовать эту традицию и устроить конкурс рисования в зачетках.

 Вместе со студентами на празднике побывал и Первый канал.

Юлия Демьянова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург

 

 

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