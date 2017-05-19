"Своими словами" - театральный проект о безграничных возможностях и вере в будущее

18 мая, четверг, 14:08

Картонные декорации, живая музыка и настоящая жизнь на сцене. В Петербург на гастроли приехал «Городок Незнайки» - уникальный проект, созданный для реабилитации детей-сирот.

Слова этой песни Даша учила несколько месяцев. Она с детства мечтала петь на большой сцене. И вот год назад заветное желание девочки исполнилось. Всю музыкальную часть спектакля «Своими словами» сопровождает вокал четырнадцатилетней исполнительницы. Эта постановка с успехом прошла уже на разных площадках Москвы. Здесь актеры, музыканты и художники – воспитанники реабилитационного центра «Городок Незнайки». Все - декорации, музыка, свет, костюмы и даже мультфильмы, сопровождающие представление, созданы их руками.

Лина Салтыкова – Президент фонда «Дети.мск.ру»:

"Спектакль - это для них прорыв в будущее, когда они поняли, что у них есть будущее, что они не просто будут жить тут у нас и ничего не делать, они будут работать, они найдут себя, их услышат люди."

Эта постановка – увлекательная многожанровая история, в которой юные актеры пытаются ответить на недетские вопросы: «что такое любовь, доброта, дружба?"

«Городок Незнайки» - это реабилитационный центр для тяжелобольных детей-сирот. Он был построен и открыт в 2009 году на средства благотворителей. Это— уникальный для России и единственный в своем роде проект. Здесь при поддержке российской детской клинической больницы создаются условия для успешной реабилитации. Для ребят проводятся занятия по сказкотерапии, музыке, рисунку, пению, актерскому мастерству. А чтобы реализовать все эти полученные знания на практике, педагоги и психологи придумали театральный проект «Своими Словами». Правда, дался им он нелегко, артисты только год привыкали к сцене.

Наталья Шумилкина – Режиссер-постановщик спектакля «Своими словами»:

"Он дал толчок какому-то творчеству, раскрытию, к желанию что-то делать . У нас Паша начал учиться играть на гармошке, пошел учиться в школу ди-джея, он хочет работать на радио."

Паша живет в "Городке Незнайки" уже 9 лет. Он попал сюда на реабилитацию, и практически сразу стало понятно, что обратно возвращаться в детский дом ему нельзя. Продолжить лечение там было невозможно. А терять полученные навыки не хотелось. Поэтому педагоги центра приняли решение взять над ним опекунство. Сейчас Паша готовится к самостоятельной жизни и мечтает в будущем сам на нее зарабатывать.

Павел – Воспитанник реабилитационного центра:

"Я хочу стать радиоведущим, диктором , и хочу , чтобы у меня с этим все вышло..."

Спектакль «Своими словами» призван помочь особенным детям при помощи сцены научиться верить в себя и поверить в будущее. И определенные успехи в этом направлении уже есть. Сегодня юные артисты уже приступили к репетициям следующей постановки, которая будет основана на поэзии Серебряного века. Ребята уже сейчас учат стихи Пастернака, Блока, Ахматовой. Премьера новой работы запланирована на следующий театральный сезон и, по предварительным данным, состоится в Петербурге.

Николай Буров – Народный артист России, директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор»:

"Вы знаете, когда приходишь на Моховую улицу поступать на актерское отделение, а тебе из зала показывают сколько пальцев, и если ты плохо видишь, ты не можешь ответить, значит, ты не можешь быть актером. А оказывается, театр гораздо живее, чем все представления о нем."

Ксения Раппопорт – Народная артистка России:

Таким образом мы учимся понимать и принимать, что никаких границ не существует, и что дети, которые лишены здоровья, они не закрыты от мира, у них есть возможность к этому миру обратиться, почувствовать себя нужными, прекрасными, умными. А у нас есть возможность на все на это посмотреть."

Ну, а чтобы познакомить ребят с тонкостями актерской профессии, после спектакля заслуженный артист России Сергей Заморев провел экскурсию по Театру на Литейном и показал небольшой шуточный мастер-класс.

Ирина Товкалева. Максим Беляев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.



