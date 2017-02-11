"Пять вечеров" - фестиваль под девизом "Чехов, Володин и другие..."

10 февраля, пятница, 13:09

В Петербурге сегодня завершается Володинский фестиваль «Пять вечеров». В северной столице он проходит уже в 13 раз и девиз этого года «Чехов, Володин и другие». На различных театральных площадках зрителям показали спектакли по произведениям не только знаменитого драматурга, но и других авторов.

Бутерброды с колбасой по 15 копеек, портвейн за 39, а стакан водки - всего рубль двадцать. Невероятно ностальгические цены – это не розыгрыш. Буфет советского периода традиционно в феврале на четыре дня открывается в театре «На Литейном». Это одна из площадок фестиваля «Пять вечеров». Сейчас на сцене – «С любимыми не расставайтесь». Кстати, в этом году зрители увидели сразу две версии этого произведения Володина: одну привезла 9-я студия МХАТ, другую - Тюменский Большой драматический театр.

Александр Баргман – Режиссер:

"Мы пытались с моими тюменскими коллегами не внедрять себя во вневременные рамки, а расширить их, а так же расширить весь спектр ассоциаций, которые возникают с этой пьесой и вообще с Александром Моисеевичем..."

По произведениям Володина ставят спектакли, снимают фильмы, а фразы главных героев становятся крылатыми. Он писал, прежде всего, о человеке. Именно поэтому тексты Александра Моисеевича и сегодня актуальны. Сердечность, юмор, душевная беседа под абажуром, ностальгия, целомудренные чувства и вера в счастье - вот эти, на первый взгляд, простые, но очевидные ценности были важны для знаменитого драматурга, а вот торжества в свою честь он не любил.

Таким он был во всем, уверяют друзья Володина. В этом году ему исполнилось бы 98 лет. Кстати, к своему возрасту Александр Моисеевич всегда относился с юмором, вспоминает писатель Валерий Попов. И порой только по шуткам и можно было узнать, сколько именно стукнуло ему в очередной раз. Внешность у драматурга была весьма обманчивой.

Валерий Попов - Председатель союза писателей Санкт-Петербурга:

"Он был таким якобы старикашкой из автобуса: уши так висели, пальто, застегнутое не на все пуговицы, - как бы такой свой грустный герой, которого он так воспевал в стихах. Но автор всегда отличается от героя. В жизни он был очень стальной человек. Абсолютно. Такой организованный, четкий, страстный, даже злой. И он всегда делал то, что надо!"

В Петербурге Володина не просто вспоминают – его помнят всегда. В театре «Остров» на Петроградской стороне есть его гостиная. Стол, за которым работал Александр Моисеевич, печатная машинка. А вот стул, на котором он здесь смотрел спектакли. Этот театр драматург особенно любил, знал наизусть практически весь репертуар. Но, не смотря на то, что сегодня в афише «Острова» много спектаклей по володинским произведениям, увидеть их при жизни мастеру так и не удалось. Первую постановку здесь показали лишь после смерти Володина.

Тамара Исаева – Директор театра «Остров»:

"«Каструча» она назвалась. И он все время мне звонил и говорил: ну покажи мне хоть одну репетицию, хоть читку. А потом он позвонил, что ложится в больницу, и ему сказали, что как только выйдет ему все покажут, но он уже не вышел из больницы."

Руководитель театра «Остров» Александр Болонин, который ушел из жизни прошлым летом, мечтал поставить памятник мастеру. Он даже привлек частных спонсоров под это дело, но не успел его закончить. Теперь проектом занимается его супруга Тамара Исаева, которая надеется, что к столетию драматурга бронзовая статуя будет установлена напротив дома, где жил Александр Моисеевич. И, возможно, тогда володинская атмосфера наполнит и Матвеевский сквер на Петроградской стороне. Пока же ею пронизано театральное пространство.

Виктор Рыжаков – Директор фестиваля «Пять вечеров»:

"Художники из разных уголков России пытаются что-то рассмотреть через призму сегодняшнего времени, очень важное, что же нам оставил Александр Моисеевич, который особенно ощущал это время. И не случайно его пьесы сегодня становятся даже для молодёжи важнее, чем для людей, которые когда-то это уже слышали."

«Пять вечеров» - уникальный фестиваль, который не просто посвящен творчеству замечательного русского драматурга. Он выявляет "володинское" в произведениях других авторов. И в этом году фестиваль объединял Чехова, Веллера и Шишкина.

Ирина Товкалева. Антон Голубев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

