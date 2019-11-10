Обзор культурных событий Петербурга

08 ноября, пятница, 14:06

Антон Павлович Чехов раскручивает свою пьесу "Чайка", а я вместе с ним; и происходит все это на театральных подмостках, в которые временно превратилась Arts Square Gallery, на время Театральной олимпиады. Пятьдесят ведущих российских художников выставили здесь сотню авторских кукол. Об этом и других самых ярких событиях культурной жизни Петербурга.

"Игра воспоминаний" - авторская кукла Елены Смаги - дышит, как и многие объекты выставки. Творцы специально оживили свои создания с помощью нехитрых механизмов в память о Викторе Григорьеве, феноменальном художнике и механике, обладателе "Золотой маски", чьи работы украшают улицы Петербурга и театральные постановки. Виктора не стало в этом году. Его объемный автопортрет, лошади и рыбы продолжают игру, которую автор начал еще в детстве. Выставка авторской художественной куклы "Театральная шкатулка" до 12 декабря в Arts Square Gallery.

"Дон Жуан" Моцарта – одна из самых блистательных опер мирового репертуара получила новое воплощение. Сергей Стадлер с симфоническим оркестром Петербурга, искусно подобранным составом вокалистов и режиссером Ириной Фокиной создали постановку специально для Эрмитажного театра. Петербургская премьера оперы "Дон Жуан" 14 ноября в Эрмитажном театре в рамках Культурного форума.

Феномен политического театра возник после смерти Сталина. Спектакли, которые будоражили умы и влияли на мировоззрение, – главные герои выставки в музее политической истории России. Афиши к пьесам Михаила Шатрова. Несмотря на личное письмо Олега Ефремова к Брежневу, поставить одну из них на сцене "Современника" так и не дали, не помогло даже имя главного героя - Ленина. Победил цензоров ленинградской театр Комиссаржевской. А Николай Черкасов, актер Александринки, в конце 50-х смог реабилитировать запрещенную пьесу Булгакова ""Бег". Выставка "Политический театр времен СССР" откроется сегодня в Музее политической истории России.

Фестиваль "Электро-Механика" в 14-й раз в Петербурге. В этот раз целый зал будет посвящен аудиовизуальному искусству, а на двух площадках с 7-ми вечера до 5 утра будет звучать лучшая электронная музыка Великобритании, США, Германии, Нидерландов и России. 9 ноября с семи вечера на Новой сцене Александринского театра фестиваль "Электро-Механика".

В чем разница между абстрактным и беспредметным? Разобраться в тонкостях революционных направлений живописи 20-го века предложила Ольга Тобелутс, куратор выставки "Абстракция в авангарде". Частные коллекционеры Москвы, Петербурга, Венгрии, Македонии и Эстонии представили современников, московских авангардистов второй волны, петербургского ученика Казимира Малевича, Владимира Стерлигова и художников его круга. "Абстракция в авангарде" в Центре современного искусства имени Сергея Курехина – до 13 декабря.

Анастасия Тамило. Александр Дружинин. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.