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07 февраля, вторник, 10:53

"Недееспособные": проект о людях с большим жизненным потенциалом

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Мы в Лендоке. Сегодня здесь пройдет премьера документального фильма "Недееспособные". Картина о том, как распознать в людях с тяжелыми заболеваниями их истинный потенциал. Режиссер фильма утверждает, что частица НЕ в названии берется в кавычки.

 Если кто-то теряет один способ самовыражения, то  в нем обязательно раскроется другой. Нужно только поискать. 

О режисерском замысле и о судьбах настоящих людей, в нашем репортаже.

Абас Али-заде, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 
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