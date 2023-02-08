"Недееспособные": проект о людях с большим жизненным потенциалом

Мы в Лендоке. Сегодня здесь пройдет премьера документального фильма "Недееспособные". Картина о том, как распознать в людях с тяжелыми заболеваниями их истинный потенциал. Режиссер фильма утверждает, что частица НЕ в названии берется в кавычки.
Если кто-то теряет один способ самовыражения, то в нем обязательно раскроется другой. Нужно только поискать.
О режисерском замысле и о судьбах настоящих людей, в нашем репортаже.
Абас Али-заде, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.