"Недееспособные": проект о людях с большим жизненным потенциалом

07 февраля, вторник, 10:53

Мы в Лендоке. Сегодня здесь пройдет премьера документального фильма "Недееспособные". Картина о том, как распознать в людях с тяжелыми заболеваниями их истинный потенциал. Режиссер фильма утверждает, что частица НЕ в названии берется в кавычки.

Если кто-то теряет один способ самовыражения, то в нем обязательно раскроется другой. Нужно только поискать.

О режисерском замысле и о судьбах настоящих людей, в нашем репортаже.

Абас Али-заде, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.