Мистическая сказка на льду "Щелкунчик и мышиный король", "В пространстве города" Ирины и Юрия Грецких, музыкальные променады - в обзоре культурных событий Петербурга

29 декабря, пятница, 13:26

В России нет более новогодней сказки, чем «Щелкунчик», но у современных детей, помимо балета на музыку Чайковского, появилась мистическая сказка на льду Ильи Авербуха «Щелкунчик».

У Авербуха трактовка «Щелкунчика и мышиного короля» - новая. Зато музыка - только Чайковского, но из разных произведений, для некоторых специально писались слова. Эскизы костюмов создавались во Франции лучшими дизайнерами, сценография – особая удача. Ледовую сказку рассказывает искусный Дроссельмейер, точнее, его голова, на которой проявляются мысли посредством современных технологий.

Илья Авербух, Заслуженный мастер спорта России:

"Для детей - это яркая картинка, пространство для мэппинга..."

Алексей Ягудин признался: я - прирожденный мышиный король, сарказм и вызов у меня в характере! Так что ролью олимпийский чемпион наслаждается вместе со зрителями. На характерных героях он уже «собаку съел».

Алексей Ягудин, Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России:

"В Карлсоне там я летал очень много, а тут немного другое амплуа, здесь я не летаю, здесь я много ем. Сыра..."

Один из самых зрелищных проектов Ильи Авербуха «Щелкунчик и мышиный король» до 7 января – в Спортивном комплексе «Юбилейный»...

Анастасия Тамило. Александр Дружинин. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.