Все на лёд: поход на каток как праздник

10 декабря, вторник, 10:24

Зимние пейзажи днём, красивая подсветка вечером, яркие фотозоны, живые сосны и ели, возможность кататься не по кругу, а вдоль живописной набережной – так выглядит самый большой каток России.

В Санкт-Петербурге открыли обновлённый каток в общественном пространстве "Флагшток", который любим петербуржцами за удобное расположение, красивые виды. В этом году его площадь увеличилась в два раза и стала рекордной. Как интересно проводить время на льду – рассказываем в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург