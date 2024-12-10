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20:12 10 декабря 2024, вторник
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10 декабря, вторник, 10:24

Все на лёд: поход на каток как праздник

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Зимние пейзажи днём, красивая подсветка вечером, яркие фотозоны, живые сосны и ели, возможность кататься не по кругу, а вдоль живописной набережной – так выглядит самый большой каток России.

В Санкт-Петербурге открыли обновлённый каток в общественном пространстве "Флагшток", который любим петербуржцами за удобное расположение, красивые виды. В этом году его площадь увеличилась в два раза и стала рекордной. Как интересно проводить время на льду – рассказываем в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

 

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