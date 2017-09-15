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15 сентября, пятница, 13:41

"Мечты о мировом расцвете" в Русском музее. Фестиваль "Послание к человеку". "Золушка" - премьера Михайловского театра. Филармония джазовой музыки открывает сезон.

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"Черный вечер, белый снег, ветер, ветер..." – теперь знаменитую поэму Блока «Двенадцать» можно не только прочитать, но и увидеть. Анимированные художественные иллюстрации Анненкова впервые представлены в залах Русского музея. Выставка в корпусе Бенуа – это визуализированные мечты о мировом расцвете лучших российских художников начала 20-го века.

Вот так аллегорически изобразил революционное движение к будущему счастью Илья Репин в 1903-м году, а Кузьма Петров-Водкин - голод послереволюционного 18-го года. На выставке представлены 80 работ 40-ка художников начала 20-го века, многие из которых поддержали справедливые идеи равенства и братства, но вскоре разочаровались в своих убеждениях. Особенно жестоким было разочарование самых верующих и преданных певцов революции.

Евгения Петрова, Куратор выставки «Мечты о мировом расцвете», заместитель директора по научной работе Государственного Русского музея: "Наверное, Филонов, при том, что он из всех был самым верующим в светлое будущее и в пролетариат, он голодал всегда, всю жизнь, умер от голода в 42-м году, непризнанный, запрещенный и, конечно, Малевич – в середине 20-х он понял, что все идет не туда, куда мечталось."

Ожившие иллюстрации к поэме Блока художника-эмигранта Юрия Анненкова, цитаты о жизни до и после революции художников, поэтов и писателей, редкая кинохроника – на выставке «Мечты о мировом расцвете», открывшейся в корпусе Бенуа Русского музея.

100 лучших документальных картин отобрано из 3000 заявок для участия в международном конкурсе «Послание к человеку», а всего картин в фестивальном листе 300. С 15 по 22 сентября сразу в двух петербургских кинотеатрах параллельно пройдет несколько программ, включающих и эксперименты молодых режиссеров, и премьеры признанных мастеров, таких как Аки Каурисмякки, Фатих Акин, и ретроспективные показы...

Анастасия Тамило. Александр Дружинин. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург. 

 

 

 
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