"Летучая мышь" - премьера Мюзик-Холла. "А в сердце светит Русь..." - выставка, посвященная 125-летию Сергея Есенина. ХХ фестиваль "Международная неделя консерваторий". Органные вечера в Петрикирхе.

23 октября, пятница, 08:45

Обзор культурных событий Петербурга

Мюзик-холл представляет оперетту "Летучая мышь". Но в совершенно новом прочтении. В классический сюжет органично вплетены шутки и комические ситуации из нашей действительности. Не смотря на актуальные сценки и шутки, "Летучая мышь" в Мюзик-холле сохранила главные черты венской оперетты: обилие музыки, веселья, танцев и многочисленные перевоплощения. Оригинальная оперетта рассказывает историю о том, как однажды на балу главный герой не узнал свою жену под маской и был очарован "прекрасной незнакомкой". Действия нового спектакля разворачиваются в модном клубе на подпольной вечеринке. Героям придётся многим поплатиться за безудержное веселье во время карантина. Премьера оперетты "Летучая мышь" сегодня и завтра вечером в Мюзик-холле.

"А в сердце светит Русь…" - так называется выставка, посвященная 125-летию со дня рождения Сергея Есенина и 105-летию первого приезда поэта в Петроград. Экспозиция как раз и рассказывает о первом знакомстве Есенина с этим городом, вхождении юного таланта в столичную литературную среду, о встречах с признанными мастерами литературного слова, в том числе с Блоком. Центральное место в экспозиции занимают личные вещи поэта из собрания музея-заповедника Есенина. Выставка "А в сердце светит Русь…" проходит в музее-квартире Блока и продлится до 15 ноября.

Истории про преодоление: себя, стереотипного мнения, обстоятельств - объединены в новом танцевальном спектакле "Кастинг". Всего за час, обещают создатели, зритель пройдет с артистами весь путь – от объявления о кастинге до фееричного финального шоу. Кстати, в спектакле, в частности, заняты артисты, которых обычно не берут на профессиональную сцену. Например, этот парень слабослышащий. Но выступает наравне с обычными танцовщиками. И узнать, кто есть кто, можно будет только, посмотрев спектакль до конца. Премьера танцевального спектакля "Кастинг" в субботу вечером на площадке "Скороход".

В двадцатый раз в Петербурге пройдет фестиваль "Международная неделя консерваторий". В форуме примут участие высшие школы музыки России, Финляндии, Италии, Испании, Германии, Австрии, Польши, других стран. Концерты фестиваля пройдут как в живом звучании, так и в формате онлайн. В афише - программы, посвященные композиторам, чьи юбилеи отмечаются в этом году: Бетховена, Шопена, Шумана, Малера и Чайковского. Отдельной темой фестиваля станет Год культуры Германия – Россия. "Международная неделя консерваторий" откроется завтра масштабным концертом в Большом зале Филармонии и продлится до 2 ноября.

Всех любителей возвышенной музыки ждут "Органные вечера" в Петрикирхе. Накануне фестиваль открылся концертом "Мастера французского органа", на котором Григорий Варшавский исполнил музыку французских композиторов-органистов. В течении месяца состоится еще ряд концертов, на которых исключительно петербургские музыканты исполнят европейскую классическую музыку. Фестиваль "Органные вечера" по четвергам в Петрикирхе. Программа разнообразна: это и "Органисты Версальского дворца" и "Разговор по-французски: орган и саксофон".

Игорь Цыжонов. Даниил Кушнеревич. Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.