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14 апреля, пятница, 10:30

«Иоланта» в Мариинском, «Корсар» в Михайловском, «Я ненавижу Гамлета» в Театре музкомедии

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Театральные премьеры выходных и другие события культурной жизни Петербурга в нашем обзоре.

Мариинский театр готовится к премьере оперы "Иоланта". В субботу за дирижерским пультом будет Валерий Гергиев.

Музей космонавтики и ракетной техники им. В. П.  Глушко отмечает 50-летие. В воскресенье состоится большой праздник в Петропавловской крепости.

Новая версия балета "Корсар" в Михайловском театре посвящена памяти Никиты Долгушина.

Юрий Охочинский соберёт друзей на юбилейный концерт в Театре Эстрады.

Театр музыкальной комедии представляет премьеру яркого спектакля "Я ненавижу Гамлета".

Подробнее – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 
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