«Иоланта» в Мариинском, «Корсар» в Михайловском, «Я ненавижу Гамлета» в Театре музкомедии

Театральные премьеры выходных и другие события культурной жизни Петербурга в нашем обзоре.
Мариинский театр готовится к премьере оперы "Иоланта". В субботу за дирижерским пультом будет Валерий Гергиев.
Музей космонавтики и ракетной техники им. В. П. Глушко отмечает 50-летие. В воскресенье состоится большой праздник в Петропавловской крепости.
Новая версия балета "Корсар" в Михайловском театре посвящена памяти Никиты Долгушина.
Юрий Охочинский соберёт друзей на юбилейный концерт в Театре Эстрады.
Театр музыкальной комедии представляет премьеру яркого спектакля "Я ненавижу Гамлета".
Подробнее – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.