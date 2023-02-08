"Большие вызовы": амбициозные проекты юных учёных

08 февраля, среда, 09:45

У Российской науки есть надежда на светлое будущее и это легко доказать. "Большие вызовы" - конкурс научно-технологических проектов, рассчитанный на учащихся средней школы. Над чем работают и о чем мечтают юные петербургские ученые?

15 февраля заканчивается прием заявок на участие в седьмом сезоне конкурса "Большие вызовы". Это возможность для школьников и учеников среднего профессионального образования, которые уже поняли, что хотят связать свою жизнь с наукой , сделать первые серьезные шаги на своем карьерном пути. В заявке нужно описать свой научный проект.

Все подробности в нашем репортаже.

Абас Али-заде, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург