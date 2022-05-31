"Библионочь -2022". Читали до утра

31 мая, вторник, 10:16

Всем известно, что в библиотеке должна соблюдаться тишина. Взял нужную себе книжку, устроился в читальном зале и читай. Не отвлекайся сам и не мешай другим! Правда, раз в году в Петербурге эти правила можно нарушать. Библиотеки превращаются в пространства для мастер классов , выставок и даже спектаклей. Все это происходить в "Библионочь". В 2022-ом году она пройдет уже в 11 раз.

Подробнее об этой акции расскажем в нашем репортаже.

Абас Али-заде, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург.