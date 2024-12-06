Дети читают книги и участвуют в профессиональных постановках спектаклей на сцене в библиотеке

06 декабря, пятница, 08:35

Литературный театральный фестиваль «Путешествие маленького принца» объединил детские театральные студии всей России.

" Зорко одно лишь сердце, самого главного глазами не увидишь". Пожалуй, самая известная цитата Антуана де Синт-Экзюпери, а его "Маленький принц" стал одной из самых издаваемых и самых переводимых в мире книг.

Почему история поиска ответов на главные вопросы жизни остается актуальной до сих пор для всех поколений?

Виктория Федорова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.