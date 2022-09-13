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12 сентября, понедельник, 12:35

«Антигона» Софокла: премьера в театре «Мастерская»

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Секрет вечных литературных шедевров кроется в таланте писателя, а еще в том, что история повторяется независимо от предыдущего опыта, накопленного человечеством. «Антигона» Софокла возвращается на театральные подмостки Петербурга.

Этой осенью сразу три театра решили поставить эту античную трагедию. Первыми свою интерпретацию публике показали в Санкт-Петербургском государственном театре "Мастерская", где режиссёры Григорий Козлов и Максим Фомин рассматривают сюжет Антигоны как историю семьи.

Анастасия Тамило, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 
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