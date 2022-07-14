«12» в танце. Премьера балета по поэме А. Блока в Мариинском театре

Поэзия Александра Блока, современная хореография, яркие мультимедийные декорации – новая постановка в Мариинском театре.
Одноактный балет на музыку Бориса Тищенко поставил премьер Мариинского театра Александр Сергеев, костюмы и сценографию подготовил Леонид Алексеев. Первыми зрителями стала наша съёмочная группа. Об истории спектакля и о том, как поэтический текст классика переведён на язык танца – в репортаже.
Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.