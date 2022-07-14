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14 июля, четверг, 10:57

«12» в танце. Премьера балета по поэме А. Блока в Мариинском театре

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Поэзия Александра Блока, современная хореография, яркие мультимедийные декорации – новая постановка в Мариинском театре.

Одноактный балет на музыку Бориса Тищенко поставил премьер Мариинского театра Александр Сергеев, костюмы и сценографию подготовил Леонид Алексеев. Первыми зрителями стала наша съёмочная группа. Об истории спектакля и о том, как поэтический текст классика переведён на язык танца – в репортаже.

 

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 

 
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