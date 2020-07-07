Знаменитые усадьбы в Ленинградской области открыты для туристов

07 июля, вторник, 12:02

Ленинградская область в этом году вошла в туристическую пятерку. Причем, 47-ой регион, по популярности обошел даже Сочи и Краснодарский край. Куда поехать и что посмотреть можно на Северо-Западе?

Вот так когда-то на веслах и с ветерком в 19 веке объезжала свои владения дочь знаменитой "Пиковой дамы" Натальи Голицыной - Софья Строгонова, хозяйка усадьбы Марьино. Она содержала имение в образцовом порядке, ее примеру следуют и нынешние владельцы. Семья Степановых такой променад совершает с завидной периодичностью, особенно сейчас, когда в дальней части идет установка двух новых мостов. Стальные переправы станут завершением реконструкции водных объектов в восточной части парка и позволят посетителям попасть на небольшой остров, который сейчас пока недоступен.

Это сегодня Марьино стоит в одном туристическом маршрутном листе с историческими загородными императорскими резиденциями, а еще 12 лет назад здесь была полная разруха. После революции в этих стенах сначала находился музей дворянского быта, а затем пансионат, который в 90-х годах был закрыт. Усадьба пришла в упадок, пока ее не выкупили. С тех пор время обернулось вспять. Во дворце снова богатые интерьеры, в парке – ухоженные газоны и подстриженные деревья. И даже ферма восстановлена и работает как при Строгоновых-Голицыных.

Усадьба Демидовых в поселке Тайцы тоже в свое время славилась живописными пейзажами. Но увидеть их сегодня пока невозможно. Парк сильно зарос, и долгое время был в запустении. Приводить его в порядок начали этой весной, когда усадебный комплекс был передан в управление государственному учреждению "Парковое агентство". Несмотря на карантин, силами волонтеров в мае здесь расчистили тропы, а сейчас косят траву на главной поляне. А так же готовятся к проведению большого геоботанического исследования.

Первых посетителей здесь планируют принять в середине июля. Экскурсионная программа уже подготовлена. Туристы смогут не только погулять в тени вековых деревьев и узнать историю этого места, но и подробно познакомиться с ходом реставрации исторических объектов, которая развернётся здесь в ближайшее время.

Исторические усадьбы Ленинградской области сегодня вызывают особый интерес. Люди хотят видеть не только императорские дворцы и парадные залы, а также загородные дома обычных дворян, где можно почувствовать дух времени. Например, усадебный комплекс Витгенштейнов в поселке Дружноселье, ежегодно посещают сотни туристов, хотя здесь пока все находится в полной разрухе и о реставрации даже не слышно.

Ирина Товкалева, Антон Голубев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.