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19 июня, среда, 10:39

Клубника с грядки, чай с мёдом или козье молоко. Агротуризм в Ленинградской области

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Надоела городская суета и хочется сельской идиллии? Добро пожаловать в Ленинградскую область!В самую настоящую фермерскую реальность, с огородами, козами и запахом полевых цветов. Тут приветливо встретят, покажут, что можно производить на фермах, кроме мяса и молока, и убедят в том, что хороводы - это и правда весело.

О том, как развивается агротуризм и, куда можно отправиться из Петербурга за новыми впечатлениями.

Виктория Фёдорова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург

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