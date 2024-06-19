Клубника с грядки, чай с мёдом или козье молоко. Агротуризм в Ленинградской области

19 июня, среда, 10:39

Надоела городская суета и хочется сельской идиллии? Добро пожаловать в Ленинградскую область!В самую настоящую фермерскую реальность, с огородами, козами и запахом полевых цветов. Тут приветливо встретят, покажут, что можно производить на фермах, кроме мяса и молока, и убедят в том, что хороводы - это и правда весело.

О том, как развивается агротуризм и, куда можно отправиться из Петербурга за новыми впечатлениями.

Виктория Фёдорова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург