Первый канал
Санкт-Петербург
21:10 20 октября 23, пятница
1tvspb.ru
20 октября, пятница, 10:33

Зеркала в особняке Румянцева, премьера в театре «Санктъ-Петербургъ Опера», культура старообрядцев в Эрмитаже, работы Оскара Клевера в МИСП и Международная неделя консерваторий

Версия для печати

Обзор событий культурной жизни Петербурга.

В особняке Румянцева открылась выставка ""С той стороны зеркального стекла...". Зеркала в собрании Государственного музея истории Санкт-Петербурга".

Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" готовится к юбилею А.С. Пушкина и представляет премьеру "Моцарт и Сальери" и камерную концертную программу романсов на стихи поэта.

В Манеже Малого Эрмитажа открылась выставка, посвящённая культуре старообрядцев Поморья.

В Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков можно увидеть работы Оскара Клевера.

В воскресенье начнётся ХХIII фестиваль "Международная неделя консерваторий".

 

Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
Международная неделя консерваторий, «Арт-синергия» ...
21.10.2022, 9:00

Международная неделя консерваторий, «Арт-синергия» ...

Роману Л.Н.Толстого "Анна Каренина" исполняется 140 лет
07.03.2017, 14:10

Роману Л.Н.Толстого "Анна Каренина" исполняется 140 лет

Скрипка и классическая музыка могут изменить жизнь
23.12.2015, 16:32

Скрипка и классическая музыка могут изменить жизнь

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru