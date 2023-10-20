Зеркала в особняке Румянцева, премьера в театре «Санктъ-Петербургъ Опера», культура старообрядцев в Эрмитаже, работы Оскара Клевера в МИСП и Международная неделя консерваторий

20 октября, пятница, 10:33

Обзор событий культурной жизни Петербурга.

В особняке Румянцева открылась выставка ""С той стороны зеркального стекла...". Зеркала в собрании Государственного музея истории Санкт-Петербурга".

Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" готовится к юбилею А.С. Пушкина и представляет премьеру "Моцарт и Сальери" и камерную концертную программу романсов на стихи поэта.

В Манеже Малого Эрмитажа открылась выставка, посвящённая культуре старообрядцев Поморья.

В Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков можно увидеть работы Оскара Клевера.

В воскресенье начнётся ХХIII фестиваль "Международная неделя консерваторий".

Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.