Зеркала в особняке Румянцева, премьера в театре «Санктъ-Петербургъ Опера», культура старообрядцев в Эрмитаже, работы Оскара Клевера в МИСП и Международная неделя консерваторий

Обзор событий культурной жизни Петербурга.
В особняке Румянцева открылась выставка ""С той стороны зеркального стекла...". Зеркала в собрании Государственного музея истории Санкт-Петербурга".
Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" готовится к юбилею А.С. Пушкина и представляет премьеру "Моцарт и Сальери" и камерную концертную программу романсов на стихи поэта.
В Манеже Малого Эрмитажа открылась выставка, посвящённая культуре старообрядцев Поморья.
В Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков можно увидеть работы Оскара Клевера.
В воскресенье начнётся ХХIII фестиваль "Международная неделя консерваторий".
Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.