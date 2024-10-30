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30 октября, среда, 10:30

Волшебство арфы. О единственном в России международном конкурсе арфистов

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Когда-то арфа была оружием, сегодня она, наоборот, наводит мосты между людьми с разных концов планеты. А то и всего космоса, потому что звуки, извлекаемые инструментом, явно имеют внеземное происхождение.

Основатель I Международного конкурса арфистов "Золотая арфа" Анна Макарова, сама прославленная арфистка, считает, что он приобрёл формат фестиваля.  Рассказываем о нём и о том, почему играть на арфе – это словно кататься на велосипеде.

Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

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