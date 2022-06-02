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01 июня, среда, 14:07

Здоровые дети - счастливое будущее!

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За последнее время все мы осознали, что здоровье - самое важное в жизни. А здоровье детей – во все времена было в приоритете. Ведь это наше будущее! В России с 2018 года реализуется программа «Десятилетие детства», направленная на укрепление и охрану здоровья детей, повышение качества и доступности медицинской помощи детям и создание благоприятных условий для гармоничного их развития.

Подробнее в нашем репортаже.

Евгений Борисов, Линда Черкасова, Даниил Кушнеревич, Ангелина Введенская, Первый канал Санкт-Петербург.

 
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