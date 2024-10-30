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29 октября, вторник, 10:56

Быть или не быть врачом? О профориентации со школьной скамьи

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Самое главное в выпускном классе – понять, что делать дальше. Остаться в школе, пойти в колледж или в ВУЗ? И если да, то в какой? Самый логичный выход из сомнений, конечно - сначала попробовать, а потом решать. Например, Педиатрический университет помогает школьникам определиться, подходит ли им профессия врача.

Попробовать профессию врача и понять, сможешь ли ты спасать людей в экстремальных условиях, могут старшеклассники одной из петербургских школ. Им в этом помогает Педиатрический университет.

Виктория Федорова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

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