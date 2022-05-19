Завод Чарльза Берда и мосты Петербурга. Как деятельность знаменитого промышленника повлияла на облик города?

18 мая, среда, 14:46

Первые чугунные мосты и ограждения на набережных, уличные фонари и даже Ангел с крестом на Александровской колонне - два века назад прогуляться по Петербургу и не встретить работ литейного завода Чарльза Берда, было просто невозможно. Что-то сохранилось и до сих пор. О наследии знаменитого промышленника и том, как его деятельность повлияла на облик города на Неве.

Первый чугунный мост через Неву построили в Петербурге в 1850 году. Все остальные мосты в то время были деревянными, и среди современников он славился тем, что на нём можно было курить, не боясь пожара. За без малого двести лет сооружение не раз ремонтировали, но историческое перильное ограждение сохранилось до наших дней.

Промышленнику и его наследию в Музее мостов посвятили большую выставку. Один из раритетов - модель 1806 года моста через Сальнобуяновский ручей.

редприятие Чарльза Берда открылось в Петербурге в 1792 году. Его литейно-механический завод находился на Матисовом острове и начал выпускать паровые машины и первые в стране пароходы. Пейзаж с его заводами - и уже упомянутым мостом - можно увидеть на этой гравюре 19 века.

Чарльз Берд переехал в Россию из Шотландии, будучи совсем молодым специалистом, по приглашению императрицы – развивать промышленность в стране. И стал, как бы сейчас сказали, преуспевающим бизнесменом. На его заводе отливались даже такие знаковые для города вещи, как Ангел на Александровской колонне или статуи на Исаакиевском соборе. Конечно, у него были и конкуренты – о чем рассказывает вот этот экспонат.

Примерно в то же время в городе начали строить навесные мосты. Банковский, Пантелеймоновский, Египетский – за несколько лет в городе появилось шесть мостов по прогрессивной в то время технологии.

Красивейший Египетский мост, модель которого тоже есть в коллекции музея, обрушился через 80 лет после строительства, став уроком для инженеров будущего, которые учли ошибки в проектировании.

Сейчас Египетский мост выглядит совсем иначе, а Банковский мостик сохранил свой прежний вид, а даже некоторые элементы от первых строителей.

Предприятие Чарльза Берда просуществовало почти сто лет, работу продолжил сын промышленника, потом его внук. Выставку, посвященную выдающемуся промышленнику, назвали "На службе отечеству". И приурочили к 255-летию со дня его рождения.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.