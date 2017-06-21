Вячеслав Гайворонский: портрет музыканта к 70-летию

20 июня, вторник, 13:21

Его творческий диапазон уникален — от индийских раг до симфонических концертов. Петербургская легенда Вячеслав Гайворонский, музыкант и композитор, отметил 70-летний юбилей в июне уникальным концертом в Капелле, где представил сразу 2 мировые премьеры с симфоническим оркестром и своих лучших и самых талантливых друзей-музыкантов.

Это не первый симфонический концерт, написанный одним из лучших джазовых музыкантов страны, создателем знаменитого трио Гайворонский—Волков—Кондаков. Начав заниматься музыкой поздно, в 12 лет, Гайворонский нагнал сверстников, окончил спец. школу, консерваторию по классу трубы, а потом… поступил в мед. институт и стал единственным в Петербурге хирургом, работавшим по совместительству в Театре Музкомедии.

Вячеслав Гайворонский, Композитор, музыкант:

"Мои друзья подшучивали: ты самый лучший хирург среди музыкантов и самый лучший музыкант среди хирургов. Отработал 15 лет хирургом в больнице, гнойная хирургия, пластическая, костная – удачно складывалось все. Я почувствовал, что меня начинала эта система как молох уничтожать..."

Вячеслав ушел из больницы, променяв стабильный заработок на свободу творчества. Разнообразнейшего. Набор курса «театра музыкальных импровизаций» в Театральной академии, написание цикла произведений к картинам Шагала, транскрипции Баха и сотрудничество с лучшими фолк музыкантами и джазменами.

Владимир Чекасин, Музыкант:

"Слава у нас самый главный философ джаза..."

Дома у Гайворонского царят юмор и творчество: атмосфера 19-го века. Трое дочерей занимаются музыкой и рисунком, жена Дарья делает изысканную керамику и иллюстрации к сказкам, которые на досуге пишет муж.

Дарья Гайворонская, Художник:

"Есть мечта издать книгу детскую... Самая короткая сказка на свете: жила-была собака, она повстречала кошку, и у них родилась мышка. Это самая коротенькая – ближе к дзен-буддизму."

Сотрудничество Гайворонского с Борисом Гребенщиковым породило альбом "Додекамерон" и череду мистификаций — абсурдных, волшебных и философских.

Борис Гребенщиков, Поэт, музыкант:

"Когда-то с Курехиным и Славой мы занимались исследовательской работой, в результате я узнал то, чего не все знают, то, что мы делаем -исполнение древнего пророчества, если его не исполнять, от этой земли мало чего останется, она превратится в пустыню Гоби."

Гайворонский, отмечающий 70-летие на бегу, между концертами и проектами, ни на минуту не прекращает главный труд: постижение универсального мирового закона через законы звуковых гармоний. Открытия он описал в трактате «У врат храма», а с нами накануне юбилея поделился открытием личным.

Вячеслав Гайворонский, Композитор, музыкант:

"Счастье — это когда ты понимаешь, что счастье — это единственная реальность в этом мире, Когда я несчастлив - меня нет..."

Анастасия Тамило. Олег Подъячев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.