Вступительная кампания в вузы

19 июля, вторник, 13:12

Каску надел — и в универ! В такой официальной форме приходят на практические занятия на полигон студенты Горного университета.

Горный университет - старейший вуз Петербурга. В будущем году отметит 250-ти летие. Конкурс, в среднем 16 абитуриентов на место, вполне обоснован. Здесь готовят бакалавров и магистров по 67 специальностям. О том, как поступить в этот и другие популярные петербургские вузы, в нашем репортаже.

Анастасия Тамило, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова. Ангелина Веденская. Первый канал. Петербург.