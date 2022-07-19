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19 июля, вторник, 13:12

Вступительная кампания в вузы

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Каску надел — и в универ! В такой официальной форме приходят на практические занятия на полигон студенты Горного университета.

Горный университет - старейший вуз Петербурга. В будущем году отметит 250-ти летие. Конкурс, в среднем 16 абитуриентов на место, вполне обоснован. Здесь готовят бакалавров и магистров по 67 специальностям. О том, как поступить в этот и другие популярные петербургские вузы, в нашем репортаже. 

Анастасия Тамило, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова. Ангелина Веденская. Первый канал. Петербург.

 

 
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