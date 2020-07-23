Все на борт! Петербургские яхтсмены проводят благотворительные мастер-классы

23 июля, четверг, 11:01

И на яхте побывать и доброе дело сделать. Петербургские яхтсмены решили организовать благотворительные мастер-классы, чтобы помочь тем, кто сейчас оказался в сложно ситуации.

Выдача спасательных жилетов, инструктаж по технике безопасности, разъяснение самых важных команд – это все, что было на суше. Остальному учиться придётся уже в море. Такой подход к обучению - один из самых действенных, признается капитан судна Никита Брильянтов. По его словам, лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать. Этот благотворительный мастер-класс вместе с сотрудниками фонда "свет точка дети" яхтсмены придумали еще несколько лет назад, и сейчас, когда ограничения были сняты, решили снова вернуться к ним.

Научиться ставить парус – задача не из легких, но для сегодняшних участников мастер-класса особого труда это не составляет. Ангелина Фатеева хоть в море и первый раз, но со шкотами справляется так, будто под парусом ходила всю жизнь. Девочка признается, к этому событию она готовилась долго и очень его ждала. Полтора года назад ей поставили диагноз "лимфома 4 степени".

И чтобы сегодня оказаться на борту – здоровой и веселой, ей пришлось полностью изменить свое отношение к миру.

Ангелина считает, что выздороветь ей помогла, в том числе и вера, в то, что задуманное обязательно осуществиться. И сегодня, участвуя в мастер-классе, она с одной стороны делает еще один шаг к своей мечте. Ведь чтобы покорить водные просторы, нужно точно знать, с чем придется столкнуться в море. А с другой стороны, таким образом можно поддержать тех, кто в данный момент борется за свою жизнь и очень ждет помощи.

Сегодня в фонде помощи ждут почти пятьсот подопечных. Эмили Манукян – одна из них. Девочка заболела осенью прошлого года. Из-за того, что правильный диагноз –нейробластому – ей поставили лишь спустя четыре месяца после проявления первых симптомов, было упущено время. И болезнь развилась до четвертой стадии, а опухоль дала метастазы. Несмотря на сложный случай, врачам удалось добиться устойчивой положительной динамики в лечении. Сейчас Эмили готовится к операции и последующей трансплантации костного мозга. После которой необходимо проведение иммунотерапии препаратом, который не зарегистрирован в России. Стоимость лекарства - три миллиона.

Через месяц Эмили исполнится семь лет, и она очень хочет пойти в первый класс. Родители надеются, что мечта ребенка исполнится. И очень просят неравнодушных горожан поддержать их в этой сложной ситуации. Для семьи Манукян три миллиона рублей – это просто неподъемные деньги. Они живут в ипотечной квартире, папа работает обычным рабочим на заводе, мама сейчас находится на больничном.

Помочь Эмили Манукян можно на сайте "свет точка дети". Это могут быть как прямые пожертвования, так и участие в различных мастер-классах. Акция "все на борт" продлится все лето.

Ирина Товкалева, Антон Голубев, Олег Подъячев, Линда Черкасова. Первый канал, Санкт-Петербург.