Гибрид лодки и самолёта, на парусах и без мотора. О суперскоростных карбоновых яхтах

10 июля, среда, 10:17

Если вам кажется, что яхта летит, то вам не кажется - у неё даже есть крылья - фойлы, которые почти превращают яхту в гибрид лодки и самолёта. Только без мотора, на парусах.

Первый этап регаты прошел в Геленджике, второй — в Петербурге, в центральном яхт-клубе на Петровской косе. Следить за соревнованиями можно было через интернет-трансляцию. Следующий этап регаты должен пройти в августе. Все подробности в нашем репортаже.

Виктория Федорова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Илья Трифонов. Первый канал. Петербург.