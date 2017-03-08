Воздушные гимнастки: головокружительная профессия

07 марта, вторник, 12:47

Женщина, чувствующая себя уверенно на высоте 20 метров на тонкой веревке, способна справиться с любыми жизненными испытаниями. Наверное, именно так думает о воздушных гимнастках большинство людей. А вот что сами цирковые артистки думают о призвании и любви, о психологии и приметах, вы узнаете прямо сейчас, в репортаже на Первом канале из-под купола цирка!

В программе братьев Запашных «Циркус 2.0», привезенной в Петербург Большим московским цирком, «Чувства» - самый лиричный и рискованный номер. На воздушных петлях и без страховки. Гимнастки только по роли соперницы, в жизни лучшие подруги уже 20 лет, к тому же – тезки. А еще Елена Бараненко и Елена Петрикова - заслуженные артистки России и призеры циркового «Оскара» - конкурса в Монте-Карло 2015-го года.

Елена Бараненко, Заслуженная артистка РФ:

"Этот трюк нам придумал Эдгард Запашный, когда мы собирались поехать на международный фестиваль в Монте-Карло. Он к нам пришел и сказал: девочки, я вам придумал трюк, этот трюк еще никто не делал, но это очень больно, поверьте".

Владимир Петриков, Артист цирка:

"Риск всегда есть – без него никак, особенно на меня действует, когда они работают номер – носки в носки. То есть Лена Бараненко держится на ремнях, а дочь ей за ноги ногами цепляется и отпускает руки."

Дядя Володя, так зовут в цирке отца Елены Петриковой, в прошлом цирковой гимнаст, ныне ассистент головокружительных номеров дочери, он впервые поднял 12-летнюю Лену под купол по ее просьбе. Поборов страх высоты, в 15 она уже работала в программе. А летать сквозь слезы научилась в номере "Кардепарель", где ее партнером был вороненок.

Анастасия Тамило. Олег Подъячев. Александр Дружинин. Татьяна Осипова. Александр Высоких. Первый канал. Петербург.