05:08 08 марта, среда
RSS В избранное
07 марта, вторник, 12:47

Воздушные гимнастки: головокружительная профессия

Версия для печати

Женщина, чувствующая себя уверенно на высоте 20 метров на тонкой веревке, способна справиться с любыми жизненными испытаниями. Наверное, именно так думает о воздушных гимнастках большинство людей. А вот что сами цирковые артистки думают о призвании и любви, о психологии и приметах, вы узнаете прямо сейчас, в репортаже на Первом канале из-под купола цирка!

В программе братьев Запашных «Циркус 2.0», привезенной в Петербург Большим московским цирком, «Чувства» - самый лиричный и рискованный номер. На воздушных петлях и без страховки. Гимнастки только по роли  соперницы, в жизни лучшие подруги уже 20 лет, к тому же – тезки. А еще Елена Бараненко и Елена Петрикова - заслуженные артистки России и призеры циркового «Оскара» - конкурса в Монте-Карло 2015-го года.

Елена Бараненко, Заслуженная артистка РФ:

"Этот трюк нам придумал Эдгард Запашный, когда мы собирались поехать на международный фестиваль в Монте-Карло. Он к нам пришел и сказал: девочки, я вам придумал трюк, этот трюк еще никто не делал, но это очень больно, поверьте".

Владимир Петриков, Артист цирка:

"Риск всегда есть – без него никак, особенно на меня действует, когда они работают номер – носки в носки. То есть Лена Бараненко держится на ремнях, а дочь ей за ноги ногами цепляется и отпускает руки."

Дядя Володя, так зовут в цирке отца Елены Петриковой, в прошлом цирковой гимнаст, ныне  ассистент головокружительных номеров дочери, он впервые поднял 12-летнюю Лену под купол по ее просьбе. Поборов страх высоты, в 15 она уже работала в программе. А летать сквозь слезы научилась в номере "Кардепарель", где ее партнером был вороненок. 

Анастасия Тамило. Олег Подъячев. Александр Дружинин. Татьяна Осипова. Александр Высоких. Первый канал. Петербург.

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
Роману Л.Н.Толстого "Анна Каренина" исполняется
Вчера, 14:10

Роману Л.Н.Толстого "Анна Каренина" исполняется

Столетие революции: "красный маршрут"
28 февраля, 16:35

Столетие революции: "красный маршрут"

"Мамаша Кураж и ее дети" в постановке Теодороса
22 февраля, 12:38

"Мамаша Кураж и ее дети" в постановке Теодороса

Тема недели

Популярное
Вчера, 12:47
Воздушные гимнастки: головокружительная профессия

Воздушные гимнастки: головокружительная профессия

Под куполом без страховки
6 марта, 13:39
Будущее и настоящее петербургской науки

Будущее и настоящее петербургской науки

Время научных открытый и новые разработки петербургских учёных. Три вуза и три крупнейших научных кластера - СПбГУ, Универститет ИТМО и Политех.
1 марта, 14:27
Керамика: древнейшее ремесло с терапевтическим эффектом

Керамика: древнейшее ремесло с терапевтическим

В век информационных технологий, когда любую вещь можно изготовить на конвейере миллионами штук, обыкновенная керамическая кружка, но сделанная своими руками, приобретает совершенно другую ценность и

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72