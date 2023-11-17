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17 ноября, пятница, 09:29

Выставки в Музее Академии художеств и Союзе художников, Сергей Маковецкий в Филармонии, премьера в ТЮЗе и новый фильм-балет Бориса Эйфмана

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Обзор событий культурной жизни Петербурга в ближайшие дни.

В Музее Академии художеств открылась выставка-сопоставление двух творцов - Николая Фешина и Степана Эрьзи.

Сергей Маковецкий прочитает в Филармонии "Метель" А.С. Пушкина под музыку Г. Свиридова в исполнении Академического симфонического оркестра.

В ТЮЗе готовится премьера – спектакль "Медведь" по пьесе А.П. Чехова.

В выставочном центре Союха художников можно увидеть работы проекта "Санкт-Петербург".

Театр Бориса Эйфмана представит премьеру фильма-балета "Эффект Пигмалиона" в кинотеатре "Аврора".

 

Подробности – Данил Чинёнов, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 
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