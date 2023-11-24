Выставка в Шереметевском дворце, фестиваль в театре «Мастерская», проект Фонтанного Дома о Бродском и выступление сербского дирижёра Деяна Савича

24 ноября, пятница, 10:32

Обзор ярких событий культурной жизни Петербурга.

В Полярном флигеле Шереметевского дворца в рамках фестиваля "Дягилев P.S." открывается выставка "Суд Париса. Рождение богини" .

Театральный фестиваль "Школа. Студия. Мастерская" в этом году посвящён творчеству Андрея Битова.

"Память из зрачка не выколоть" — эта строка Иосифа Бродского и взгляд поэта стали темой первого сезона нового проекта в Фонтанном Доме: более 200 фото, рисунков и открыток Бродского.

В театре "Санктъ-Петербургъ Опера" покажут спектакль "Сельская честь", оркестр театра в этот вечер выступит под управлением выдающегося сербского дирижёра Деяна Савича.

Подробности – Анастасия Тамило, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.