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01 декабря, пятница, 10:42

Выставка работ Василия Сурикова, балет «Щелкунчик», новое выставочное пространство в Екатерининском собрании и мюзикл «Тюльпаны»

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Дайджест самых ярких событий культурной жизни Петербурга.

В Русском музее открылась масштабная выставка к 175-летию Василия Сурикова.

Театр балета имени Леонида Якобсона покажет премьеру балета "Щелкунчик" в постановке Николая Цискаридзе.

В Екатерининском собрании открылось новое выставочное пространство и экспозиция "Каморка с путти".

Премьеру мюзикла "Тюльпаны" представит Театр ЛДМ.

Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 
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