Выставка работ Василия Сурикова, балет «Щелкунчик», новое выставочное пространство в Екатерининском собрании и мюзикл «Тюльпаны»

Дайджест самых ярких событий культурной жизни Петербурга.
В Русском музее открылась масштабная выставка к 175-летию Василия Сурикова.
Театр балета имени Леонида Якобсона покажет премьеру балета "Щелкунчик" в постановке Николая Цискаридзе.
В Екатерининском собрании открылось новое выставочное пространство и экспозиция "Каморка с путти".
Премьеру мюзикла "Тюльпаны" представит Театр ЛДМ.
Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.