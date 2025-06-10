Лето, музыка, танцы: фестиваль «Иди на звук» в Румянцевском саду

10 июня, вторник, 10:20

Каждый четверг до середины сентября на Васильевском острове, в Румянцевском саду, будет звучать музыка. Прогуливаясь по прекрасному летнему Петербургу, можно просто идти на звук и оказаться на концерте и танцплощадке.

Фестиваль с выступлениями музыкантов и танцевальными программами организован "Петербург-концертом" и возрождает традиции открытых летних эстрад. "Невский джаз" слушала наша съёмочная группа.

Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург