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10 июня, вторник, 10:20

Лето, музыка, танцы: фестиваль «Иди на звук» в Румянцевском саду

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Каждый четверг до середины сентября на Васильевском острове, в Румянцевском саду, будет звучать музыка. Прогуливаясь по прекрасному летнему Петербургу, можно просто идти на звук и оказаться на концерте и танцплощадке.

Фестиваль с выступлениями музыкантов и танцевальными программами организован "Петербург-концертом" и возрождает традиции открытых летних эстрад. "Невский джаз" слушала наша съёмочная группа.

Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

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