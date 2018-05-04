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Выставка, посвященная культуре лангобардов, "Собибор" Константина Хабенского, "РиоРита - радость Победы" - в обзоре культурных событий Петербурга

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«Лангобарды – народ, изменивший историю» - так называется выставка, которая сегодня открывается в Эрмитаже. В центре внимания – переломная веха в истории Италии – период Лангобардского владычества с 6 по 8 века.

Более 300 произведений немецких экспрессионистов Эрнста Барлаха и Кете Кольвиц, а также работы русских современников на выставке в Мраморном дворце

Фильм Константина Хабенского "Собибор" в кинотеатрах Петербурга

Выставка "Карл Юнг в иллюстрациях Франко Проспери" в Музее истории религии

Праздничные события 9 мая в Петербурге

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Александр Дружинин, Татьяна Осипова и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.

 

  

 
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